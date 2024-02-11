Ванилла SU
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Ванилла SU

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    Золото "организм не принимает " ,хотя и есть ,но ооочень редко серьги ,кольца и тп одеваю и на короткое время.  Даже ...Женщины привыкли ...

Если вы одеваетесь, как стажер, вас будут воспринимать как стажера и окружающие, и даже вы сами.

Если вы одеваетесь, как стажер, вас будут воспринимать как стажера и окружающие, и даже вы сами.

﻿﻿Золотое правило Дональда Трампа: «Одевайтесь для той работы, которую вы хотите, а не для той работы, которая у вас есть», возможно, является одним из заявлений бывшего президента США, которые действительно знают, о чем он говорит.

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