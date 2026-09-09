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proavto21

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Неожиданное возвращение «Волги»: три китайских донора и большие амбиции

Неожиданное возвращение «Волги»: три китайских донора и большие амбиции

Год назад казалось, что проект возрождения «Волги» окончательно ушёл в тень. Ни громких анонсов, ни утечек, ни внятных планов — только тишина и редкие пересуды.

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