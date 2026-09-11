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Газ «с ароматом демократии»: Венгрия и Латвия обсудили энергетическое сотрудничество

Газ «с ароматом демократии»: Венгрия и Латвия обсудили энергетическое сотрудничество

Посольство России в Венгрии прокомментировало встречу главы венгерского МИД Аниты Орбан с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже, в ходе которой обсуждалось, в частности, энергетическое сотрудничество между двумя странами.

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