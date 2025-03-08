Экс-игрока «Что? Где? Когда?» и журналиста Аскерова* переобъявили в розыск

Экс-игрок популярной телеигры «Что? Где? Когда?», журналист Ровшан Аскеров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, а также внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) переобъявлен в розыск МВД России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии