Экс-игрока «Что? Где? Когда?» и журналиста Аскерова* переобъявили в розыск

Экс-игрок популярной телеигры «Что? Где? Когда?», журналист Ровшан Аскеров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, а также внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) переобъявлен в розыск МВД России.