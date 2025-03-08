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Экс-игрока «Что? Где? Когда?» и журналиста Аскерова* переобъявили в розыск

Экс-игрок популярной телеигры «Что? Где? Когда?», журналист Ровшан Аскеров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, а также внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) переобъявлен в розыск МВД России.

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