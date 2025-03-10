Великаны округа Доддридж: Какие тайны открыли учёным курганы с погребениями исчезнувшей давно расы

Летом 1930 года научный мир взорвала целая серия газетных статей о неком сенсационном открытии. В западной Вирджинии, в округе под названием Доддридж, обнаружили два кургана, которые служили древним захоронением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии