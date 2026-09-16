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Патриотизм через кино: Екатеринбург стал площадкой для презентации новых молодежных проектов

Патриотизм через кино: Екатеринбург стал площадкой для презентации новых молодежных проектов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября, ФедералПресс. В рамках Международного фестиваля молодежи были представлены десять лучших работ, созданных как начинающими, так и опытными авторами.

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