Русская весна
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Русская весна

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Россия может нанести ракетные и дроновые удары по странам, поддерживающим Украину, — Туск

Россия может нанести ракетные и дроновые удары по странам, поддерживающим Украину, — Туск

Россия может нанести «гибридные удары» дронами и ракетами по странам, поддерживающим Украину, утверждает премьер Польши Дональд Туск.

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