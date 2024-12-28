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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Казахстан проиграл 2 матча с общим счетом 3:22 – 2:14 от Чехии и 1:8 от Швеции на МЧМ-2025

Ранее казахстанская команда потерпела поражение от сборной Швеции со счетом 1:8.  Таким образом, Казахстан проиграл 2 матча групповой стадии молодежного чемпионата мира с общим счетом 3:22 и замыкает группу Б.

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