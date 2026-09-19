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Татар-информ

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Театр «Экият» показал премьеру спектакля «Айболит» от главрежа театра «Сказка»

Театр «Экият» показал премьеру спектакля «Айболит» от главрежа театра «Сказка»

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ» Театр «Экият» представил премьеру нового сезона – спектакль «Айболит» от режиссера Дмитрия Шишанова (Дмитрий Ши).

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