Актриса Наталья Бочкарева рассказала о беременности во время скандала с кокаином Наталья Бочкарева, известная по роли в сериале «Счастливы вместе», поделилась неожиданными подробностями своей жизни в интервью на YouTube-канале «Макарена».
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