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Генич: «Раздавал, раздаю и буду раздавать любые оценки, по любому игровому эпизоду, по любой спорной ситуации»

Генич: «Раздавал, раздаю и буду раздавать любые оценки, по любому игровому эпизоду, по любой спорной ситуации»

Спортивный комментатор Константин Генич рассказал, что не откажется от личного оценивания тех или иных моментов во время репортажей.

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