В течение прошлых суток украинские ресурсы и вслед за ними ряд российских медиа начали активно тиражировать информацию о так называемом «беспилотном наступлении ВСУ в Запорожье».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В течение прошлых суток украинские ресурсы и вслед за ними ряд российских медиа начали активно тиражировать информацию о так называемом «беспилотном наступлении ВСУ в Запорожье».
Свежие комментарии