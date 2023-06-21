Русская весна

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Австрийский полковник рассказал о «неприятном сюрпризе» для ВСУ от России

Австрийский полковник рассказал о «неприятном сюрпризе» для ВСУ от России

Высокая слаженность российских сил, учет предыдущего боевого опыта и достижение превосходства во многих аспектах ведения боя застали ВСУ врасплох, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Рейснер немецкому Focus.

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