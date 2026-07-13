Акции и облигации падают на фоне ударов по Ирану: нефть дорожает

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). 13 июля глобальные финансовые рынки оказались под двойным давлением: свежие удары США по Ирану подтолкнули нефть Brent выше $79 за баррель, спровоцировав обвал фондовых индексов в Азии и падение государственных облигаций по всему миру.
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