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ИА Реалист

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Акции и облигации падают на фоне ударов по Ирану: нефть дорожает

Акции и облигации падают на фоне ударов по Ирану: нефть дорожает

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). 13 июля глобальные финансовые рынки оказались под двойным давлением: свежие удары США по Ирану подтолкнули нефть Brent выше $79 за баррель, спровоцировав обвал фондовых индексов в Азии и падение государственных облигаций по всему миру.

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