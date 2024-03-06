Огромную солнечную электростанцию построят американские индейцы Одну из крупнейших солнечных электростанций в США построят на 1600 гектарах земли на юго-западе американского штата Колорадо.
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Огромную солнечную электростанцию построят американские индейцы Одну из крупнейших солнечных электростанций в США построят на 1600 гектарах земли на юго-западе американского штата Колорадо.
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