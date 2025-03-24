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Мода и Шоу-бизнес

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Гостье ток-шоу пришлось вырвать себе семь зубов из-за нехватки денег на стоматолога

Гостье ток-шоу пришлось вырвать себе семь зубов из-за нехватки денег на стоматолога

Гостья британского ток-шоу Good Morning Britain («Доброе утро, Великобритания») Лейла Уотерс в эфире рассказала, что ей пришлось самостоятельно вырвать себе семь зубов, поскольку она не смогла позволить себе поход к стоматологу.

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