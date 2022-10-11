Вакцинироваться от клещевого энцефалита в октябре призвали жителей Новосибирска

«Сезон активности клещей завершается, скоро членистоногие погрузятся в зимнюю спячку. Часть из них погибнет, не перенеся холодов, но многие успешно перезимуют и проснутся весной голодными», – сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.