Вечерний Новосибирск

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Вакцинироваться от клещевого энцефалита в октябре призвали жителей Новосибирска

Вакцинироваться от клещевого энцефалита в октябре призвали жителей Новосибирска

«Сезон активности клещей завершается, скоро членистоногие погрузятся в зимнюю спячку. Часть из них погибнет, не перенеся холодов, но многие успешно перезимуют и проснутся весной голодными», – сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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