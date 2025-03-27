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Царьград

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"Не нужны миротворцы!". Украине необходимы иностранные военные, готовые воевать. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

"Не нужны миротворцы!". Украине необходимы иностранные военные, готовые воевать. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Зачем Владимиру Зеленскому после урегулирования вооружённого конфликта обученные иностранные наёмники? Что не договаривает украинский президент?Стало известно о том, что заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил о том, что Украине после урегулирования вооружённого конфликта потребуются обученные иностранные военные, способные и готовые участвовать в боевых действиях.

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