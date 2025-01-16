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Царьград

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Guardian: в Италии полиция раздела экоактивисток до гола и заставила приседать

Guardian: в Италии полиция раздела экоактивисток до гола и заставила приседать

В городе Брешии на севере Италии сотрудники полиции раздели до гола женщин-экоактивисток и заставили их приседать.

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