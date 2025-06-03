Тахмина Самадова в суде требует свой сертификат на 24 миллиона: придется вернуть и извиниться

Пусть сдаст экзамен на знание русского языка и истории Думаю, по результатам вопрос о сертификате отпадет сам собой А семья благополучно вернется в родные пенаты

СП

Сергей Потемкин

Ты че реально такой тупой ? Выгонишь ее, приедут две другие и чё ? Всем член совать будешь ? Проблема не тех кто получает, а в тех кто выдает