Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

126 054 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Т
    Бей жидов спасай Британию.Путин вас предупр...
  • Варлам Устрялов
    Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно...СК возбудил новое...
  • Амара Карпова
    Да, вы правы💯но не верится при такой власти😭СК возбудил новое...

Тахмина Самадова в суде требует свой сертификат на 24 миллиона: придется вернуть и извиниться

Тахмина Самадова в суде требует свой сертификат на 24 миллиона: придется вернуть и извиниться

Русский Колоколъ Pogiba Alexandra/news.ru/Globallookpress Льготница имеет все шансы выиграть процесс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Е
Елена
Пусть сдаст экзамен на знание русского языка и истории Думаю, по результатам вопрос о сертификате отпадет сам собой А семья благополучно вернется в родные пенаты
Ответить
6 час.
Игорь Куранов
Из России делают потаскуху, которую все пользуют. Это власть сутенеров...
Ответить
2 час.
СП
Сергей Потемкин
Ты че реально такой тупой ?  Выгонишь ее, приедут две другие и чё ? Всем член совать будешь ?  Проблема не тех кто получает, а в тех кто выдает
Ответить
1 час.
наверх