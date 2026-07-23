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SPLETNIK

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"Болезненная история". Этери Тутберидзе рассказала, как переживает уход спортсменов

"Болезненная история". Этери Тутберидзе рассказала, как переживает уход спортсменов

Тренер по фигурному катанию, 52-летняя Этери Тутберидзе, рассказала, как относится к уходам спортсменов в другие тренерские штабы и как она сама понимает причины такого поведения её подопечных.

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