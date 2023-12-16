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Хави об 1:1 с «Валенсией»: «Барса» играла очень хорошо и сделала все необходимое для победы. Такое случается, когда так много раз прощаешь соперника»

Хави об 1:1 с «Валенсией»: «Барса» играла очень хорошо и сделала все необходимое для победы. Такое случается, когда так много раз прощаешь соперника»

Матч 17-го тура Ла Лиги закончился ничьей со счетом 1:1.  «В футболе такое случается, когда ты так много раз прощаешь соперника.

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