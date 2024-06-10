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Расчет орудия «Гиацинт-Б» уничтожил опорный пункт ВСУ на харьковском направлении

Расчет орудия «Гиацинт-Б» уничтожил опорный пункт ВСУ на харьковском направлении

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ расчета 152-миллиметровой буксируемой гаубицы «Гиацинт-Б» артиллерии группировки войск «Север» уничтожили опорный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении.

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