Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ расчета 152-миллиметровой буксируемой гаубицы «Гиацинт-Б» артиллерии группировки войск «Север» уничтожили опорный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении.
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