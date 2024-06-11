Белый дом снял запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону «Азов»*. США поступились принципами демократии и поддержали фашизм, заявил РИА «Новости» депутат Госдумы Михаил Шеремет.
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