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В попытке дачи взятки за незаконную продажу алкоголя подозревается жительница Ирбита

В попытке дачи взятки за незаконную продажу алкоголя подозревается жительница Ирбита

Директор предложила 20 тысяч рублей сотрудникам подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ОВД, чтобы они не привлекали её к административной ответственности за незаконную продажу алкогольных напитков.

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