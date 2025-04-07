Команда разработчиков Halo Infinite ищет нового творческого директора, вероятно д...

Команда разработчиков Halo Infinite ищет нового творческого директора, вероятно для создания новой игры в серииПосле относительного затишья вокруг известной игровой франшизы Halo, ответственная за её развитие команда разработчиков вновь попала в заголовки СМИ – на этот раз из-за публикации вакансии творческого директора.