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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Команда разработчиков Halo Infinite ищет нового творческого директора, вероятно д...

Команда разработчиков Halo Infinite ищет нового творческого директора, вероятно д...

Команда разработчиков Halo Infinite ищет нового творческого директора, вероятно для создания новой игры в серииПосле относительного затишья вокруг известной игровой франшизы Halo, ответственная за её развитие команда разработчиков вновь попала в заголовки СМИ – на этот раз из-за публикации вакансии творческого директора.

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