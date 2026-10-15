Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Евросоюз (ЕС) приняли решение перенести саммит в Эр-Рияде из-за атак йеменских мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах» на Саудовскую Аравию.
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