Около 72 млрд рублей предусмотрено на семейные налоговые выплаты в 2027 году. Об этом во время заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков, его слова приводит РИА Новости.