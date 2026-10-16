Около 72 млрд рублей предусмотрено на семейные налоговые выплаты в 2027 году. Об этом во время заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков, его слова приводит РИА Новости.
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