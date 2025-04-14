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Ему 28 лет: Брежнева нашла себе помоложе после развода с Меладзе

Ему 28 лет: Брежнева нашла себе помоложе после развода с Меладзе

Экс-солистка группы «ВИА Гра» больше не встречается с пенсионерами. Вера Брежнева Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look PressКарьера Веры Брежневой после развода с продюсером Константином Меладзе пошла на спад.

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