В Севастополе сотрудники полиции помогли троим уроженкам Донецкой Народной Республики получить вид на жительство и гражданство Российской Федерации

Сегодня начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по г. Севастополю полковник полиции Марина Протасова посетила по местам проживания троих женщин, которые приехали в город-герой к своим детям из Донецкой Народной Республики.
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