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Царьград

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Тренер "Краснодара" Мусаев рассказал, сколько футболистов купит клуб в это трансферное окно

Тренер "Краснодара" Мусаев рассказал, сколько футболистов купит клуб в это трансферное окно

Специалист надеется полностью укомплектовать состав команды.Накануне главный тренер ФК "Краснодар" Мурад Мусаев в интервью изданию "Чемпионат" рассказал, что команда в скором времени усилится: — Мы планируем, что клуб пополнят ещёфк  минимум два футболиста.

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