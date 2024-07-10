Тренер "Краснодара" Мусаев рассказал, сколько футболистов купит клуб в это трансферное окно

Специалист надеется полностью укомплектовать состав команды.Накануне главный тренер ФК "Краснодар" Мурад Мусаев в интервью изданию "Чемпионат" рассказал, что команда в скором времени усилится: — Мы планируем, что клуб пополнят ещёфк минимум два футболиста.