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В «Домклик» назвали регионы с самыми дорогими и дешевыми частными домами

В «Домклик» назвали регионы с самыми дорогими и дешевыми частными домами

Санкт-Петербург обогнал Москву по ценам на частные дома Минимальная стоимость загородной недвижимости в сентябре отмечена в Волгоградской области, максимальная — в Петербурге Первую тройку регионов с самыми высокими ценами на загородное жилье по состоянию на первую неделю сентября составили Санкт-Петербург, Москва и Краснодарский край, следует из предоставленного редакции пресс-службой Сбербанка обзора аналитиков «Домклик».

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