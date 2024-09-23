В «Домклик» назвали регионы с самыми дорогими и дешевыми частными домами

Санкт-Петербург обогнал Москву по ценам на частные дома Минимальная стоимость загородной недвижимости в сентябре отмечена в Волгоградской области, максимальная — в Петербурге Первую тройку регионов с самыми высокими ценами на загородное жилье по состоянию на первую неделю сентября составили Санкт-Петербург, Москва и Краснодарский край, следует из предоставленного редакции пресс-службой Сбербанка обзора аналитиков «Домклик».