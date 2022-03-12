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Кадыров: чеченские военные продвигаются вглубь Украины, а «хваленые» украинские нацбаты при виде их покидают свои позиции

Кадыров: чеченские военные продвигаются вглубь Украины, а «хваленые» украинские нацбаты при виде их покидают свои позиции

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что бойцы чеченских спецподразделений успешео продвигаются вглубь Украины, украинские военные и нацбатальоны при виде их спешно покидают свои огневые позиции, оставляя орудия, боеприпасы и технику.

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