Кадыров: чеченские военные продвигаются вглубь Украины, а «хваленые» украинские нацбаты при виде их покидают свои позиции

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что бойцы чеченских спецподразделений успешео продвигаются вглубь Украины, украинские военные и нацбатальоны при виде их спешно покидают свои огневые позиции, оставляя орудия, боеприпасы и технику.