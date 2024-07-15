Цены на авиабилеты на российские курорты выросли

Летом 2024-го цены на билеты на российские курорты выросли на 20-40 процентов относительно аналогичного периода в прошлом году, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные консолидатора по продаже авиа- и железнодорожных билетов в РФ «Мой агент».