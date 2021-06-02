Волков учит подписчиков анонимным донатам на "мертвый" биткоин-кошелек

Менеджер проектов "Фонда борьбы с коррупцией"1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Леонид Волков призвал пользоваться криптовалютами, чтобы поддержать команду ФБК1, пишет "ПолитЭксперт".