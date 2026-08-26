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Царьград

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По-старому не будет: как теперь на самом деле будут записывать к врачам

По-старому не будет: как теперь на самом деле будут записывать к врачам

С сентября в медучреждениях России заработает обновлённый порядок записи пациентов к врачам. Главная цель изменений - устранить дублирование талонов и синхронизировать все каналы бронирования через единое расписание.

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