По-старому не будет: как теперь на самом деле будут записывать к врачам

С сентября в медучреждениях России заработает обновлённый порядок записи пациентов к врачам. Главная цель изменений - устранить дублирование талонов и синхронизировать все каналы бронирования через единое расписание.
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