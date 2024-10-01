«Нас будут перемещать»: Лель рассказала, что пришельцы сделают с людьми

Российская певица Катя Лель рассказала в интервью Super.ru, что внеземные цивилизации помогут человечеству перебраться на другие планеты, если мы загрязним Землю настолько, что здесь невозможно будет жить.
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