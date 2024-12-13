Банк ДОМ.РФ стал лауреатом премии Retail Finance Awards

Банк ДОМ.РФ стал победителем XVIII ежегодной премии Retail Finance Awards 2024 в номинации «Лучший розничный финансовый продукт» с ипотекой на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) с использованием безопасного механизма эскроу.
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