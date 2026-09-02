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Исторический флешмоб у "Авроры": почему китайцы охотятся за селфи с крейсером

Исторический флешмоб у "Авроры": почему китайцы охотятся за селфи с крейсером

РЕН ТВ В китайских соцсетях завирусился настоящий исторический флешмоб. Сотни туристов, приезжающих в Петербург, делают фото с учебником по истории на фоне крейсера "Аврора".

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