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Шутник

Шутник

Любил он пошутить, причём в основном, над всеми вокруг. Иногда его шутки больше походили на издевательства.

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