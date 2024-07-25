В Иванове продолжается летний сезон открытых тренировок проекта #Чемпион37

В Иванове продолжается летний сезон открытых тренировок проекта #Чемпион37По информации городского комитета молодежной политики, физической культуры и спорта, за два летних месяца в рамках проекта «Чемпион 37» в областном центре прошло несколько десятков открытых тренировок по различным видам спорта.