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Иваново

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В Иванове продолжается летний сезон открытых тренировок проекта #Чемпион37

В Иванове продолжается летний сезон открытых тренировок проекта #Чемпион37

В Иванове продолжается летний сезон открытых тренировок проекта #Чемпион37По информации городского комитета молодежной политики, физической культуры и спорта, за два летних месяца в рамках проекта «Чемпион 37» в областном центре прошло несколько десятков открытых тренировок по различным видам спорта.

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