Разработчики RF Online Next показали тизеры шести игровых классов Корейский издат...

Разработчики RF Online Next показали тизеры шести игровых классовКорейский издатель и разработчик видеоигр, компания Netmarble, продолжает знакомить геймеров с деталями грядущей кросс-платформенной MMORPG RF Online Next,, релиз которой назначен на 20 марта этого года.