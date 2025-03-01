Разработчики RF Online Next показали тизеры шести игровых классов Корейский издат...

Разработчики RF Online Next показали тизеры шести игровых классовКорейский издатель и разработчик видеоигр, компания Netmarble, продолжает знакомить геймеров с деталями грядущей кросс-платформенной MMORPG RF Online Next,, релиз которой назначен на 20 марта этого года.
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