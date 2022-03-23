Иена-мать: Япония сворачивает бизнес с Дальним Востоком

Возможная "заморозка" российско-японского делового сотрудничества на Дальнем Востоке не сможет торпедировать экономику региона — уже действующие и еще только планировавшиеся проекты с японскими инвестициями легко заместят Китай, Республика Корея и, возможно, Индия.
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