Иена-мать: Япония сворачивает бизнес с Дальним Востоком

Возможная "заморозка" российско-японского делового сотрудничества на Дальнем Востоке не сможет торпедировать экономику региона — уже действующие и еще только планировавшиеся проекты с японскими инвестициями легко заместят Китай, Республика Корея и, возможно, Индия.