Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 601 подписчик

Спецшколы для детей приезжих в России: Выход или путь к катастрофе? Идею оценил эксперт

Спецшколы для детей приезжих в России: Выход или путь к катастрофе? Идею оценил эксперт

Спецшколы для детей приезжих в России: выход или путь к катастрофе? Идею оценил эксперт Михаил Бурда.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Silver Kont
Silver Kont

Пора уже пересмотреть ранее выданное гражданство России черножопым ублюдкам и депортировать их обратно в родные черножопии...

Профиль пользователя Вероника Великолепная
Вероника Великолепнаяизменено

Какая экономическая выгода России, когда один тащит за собою неработающих жён с детьми и стариков?!Зачем нам старики, которые тоже оформляют гражданство ради выплат?! Должен быть ценз оседлости,чтобы не претендовали целые аулы на всякие выплаты. Должен быть закон, чтобы старики не претендовали на выплаты-у них есть свои государства,которые и должны о них позаботиться.