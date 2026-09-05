Спецшколы для детей приезжих в России: выход или путь к катастрофе? Идею оценил эксперт Михаил Бурда.
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Пора уже пересмотреть ранее выданное гражданство России черножопым ублюдкам и депортировать их обратно в родные черножопии...
Какая экономическая выгода России, когда один тащит за собою неработающих жён с детьми и стариков?!Зачем нам старики, которые тоже оформляют гражданство ради выплат?! Должен быть ценз оседлости,чтобы не претендовали целые аулы на всякие выплаты. Должен быть закон, чтобы старики не претендовали на выплаты-у них есть свои государства,которые и должны о них позаботиться.