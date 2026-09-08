Представитель Дзюбы: Артём не хочет заканчивать и ждёт предложение от клуба, который за что-то борется

Леонид Гольдман, представитель нападающего Артёма Дзюбы, высказался о будущем футболиста. «Трансферное окно не закрылось, плюс у Артёма есть дополнительные две недели для подписания соглашения, так как является свободным агентом.
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