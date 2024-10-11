Новый ДК в селе Обуса Осинского района хотят открыть до конца 2024 года

До конца 2024 года в селе Обуса Осинского района планируют открыть новый Дом культуры. Сегодня работы по строительству учреждения проверили на месте заместитель губернатора — руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев и мэр Осинского района Борис Хошхоев, а также представители региональных министерств строительства и культуры.