Новый ДК в селе Обуса Осинского района хотят открыть до конца 2024 года

До конца 2024 года в селе Обуса Осинского района планируют открыть новый Дом культуры. Сегодня работы по строительству учреждения проверили на месте заместитель губернатора — руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев и мэр Осинского района Борис Хошхоев, а также представители региональных министерств строительства и культуры.
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