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«Оренбург» интересуется нападающим ЦСКА 1948 Диалло — болгарский клуб хочет 2 млн евро

«Оренбург» интересуется нападающим ЦСКА 1948 Диалло — болгарский клуб хочет 2 млн евро

Как стало известно Sport24, «Оренбург» проявляет интерес к нападающему ЦСКА 1948 Мамаду Диалло.Как стало известно Sport24, «Оренбург» проявляет интерес к нападающему ЦСКА 1948 Мамаду Диалло.

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