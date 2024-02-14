NYT: переговоры в Каире по освобождению пленных в Газе пока не дали результата

Переговоры по соглашению о временном прекращении огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых палестинским движением ХАМАС израильских заложников, которые прошли накануне в Каире, продлены еще на три дня в связи с отсутствием прогресса.
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