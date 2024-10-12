ЦИК Грузии заявил о сообщениях с призывами не участвовать в организации выборов

Члены Центральной избирательной комиссии Грузии получают сообщения от неизвестных лиц с призывами не участвовать в организации выборов и покинуть свои посты, рассказал в ходе брифинга председатель ЦИК республики Георгий Каландаришвили.
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