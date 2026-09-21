В Ростовской области осудили пару за продажу Subaru умершего

Гуковский городской суд приговорил двух местных жителей к полутора годам лишения свободы условно за продажу автомобиля умершего человека, которого они выдали за прежнего владельца по поддельному договору.
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